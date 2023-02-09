В Курганский научный медицинский центр приехала большая делегация из Китая

Сегодня, 9 февраля, в Центре Илизарова стартоваля образовательный курс для специалистов из Китая. Китайские медики будут изучать основы чрескостного синтеза по методу Илизарова. В дальнейшем врачи смогут применять полученные знания и опыт лечения конечностей у себя на родине.

Китайских ортопедов познакомят с техническими возможностями компрессионно-дистракционного аппарата, научат работе на синтетических костях для овладения навыками наложения аппарата при переломах любой локализации, различных заболеваниях костей и суставов, дефектах, в условиях патологий, осложненных гнойной инфекцией .

Все эти клинические случаи врачи из Китая изучат не только в теории, но и на практике. Они будут участвовать: в обходах, хирургическом совете, в операционной работе.

Директор Центра Илизарова Александр Бурцев пожелал специалистам из Китая плодотворной работы и подчеркнул важность образовательного процесса на родине метода знаменитого на весь мир курганского ортопеда.

Фото НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России