В Курганском центре соцпомощи семье и детям провели акцию «Зарядись энергией с Росгвардией»

В рамках всероссийской акции которая ежегодно проводится в преддверии Дня физкультурника, представители зауральского управления ведомства встретились с воспитанниками Курганского центра социальной помощи семье и детям и провели для них спортивно-познавательное мероприятие.

Поприветствовав участников встречи, росгвардейцы познакомили их с задачами, которые выполняет личный состав ведомства в своей повседневной служебной деятельности.

При этом особое внимание гости в погонах акцентировали на физической подготовке росгвардейцев и пригласили ребят на зарядку. Офицер тероргана капитан Антон Сучков продемонстрировал комплекс упражнений, повышающих тонус, выносливость и концентрацию внимания, а юные спортсмены старательно их повторили.

После динамичной разминки представители ведомства показали мальчишкам и девчонкам экипировку бойца Росгвардии — защитный шлем и бронежилет, а также рассказали о профессии военного связиста.

На память о встрече росгвардейцы вручили ребятам подарки, пожелав провести эти летние дни активно, с максимальной пользой и не забывать о важности ежедневных физических упражнений.

В свою очередь директор учреждения Ольга Мищенко выразила гостям признательность и передала начальнику Управления Росгвардии по Курганской области полковнику полиции Андрею Быстрову благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и активное участие в жизни семей, состоящих на социальном обслуживании.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области.

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