В курганском ЦПКиО установили декоративную подсветку моста

На мосту в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана установили подсветку.

«Отремонтировали мост, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Также установили и подсветили декоративные металлические тумбы. Чтобы красиво было не только днем, но и вечером, сделали декоративную подсветку моста», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова и показала фотографии обновлённого моста.

ЦПКиО – одно из любимых мест отдыха горожан. Сюда приходят целыми семьями. В летний период здесь особенно многолюдно: работают аттракционы, посетители могут прокатиться на пони, угоститься мороженым и соком, сделать красивые снимки, отдохнуть на новых скамейках, полюбоваться цветами, поиграть в волейбол. В праздники и несколько раз в неделю по вечерам в парке проходят концертные программы.

Фото из телеграм-канала главы города Кургана Елены Ситниковой.