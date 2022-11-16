В Курганском Доме молодёжи открылась медиашкола

На базе Курганского Дома молодёжи запущена школа агентства "Медиа Единства Молодёжи". Её представители будут освещать работу с молодёжью в своей образовательной организации.

В медиашколе подростки смогут лучше подготовиться к городскому конкурсу молодёжных медиаресурсов "МедиаТАЙМ - 2022" и стать в будущем членами агентства "МЕМы Кургана". Агентство начнёт свою работу после завершения городского конкурса молодёжных медиаресурсов "Медиакоманда - 2022".

В Курганской области развивается медиасфера, активно в процесс включаются подростки и молодёжь. Так, в Комплексе отдыха и развития «Чумляк» в рамках областной профильной смены «Безопасный мир» с 21 по 26 ноября пройдёт Региональная осенняя школа МедиаПоток. Юных журналистов обучат корреспонденты Молодёжного портала PROSPEKT45.RU. За возможность отправиться на смену ребята соревновались в своих муниципальных округах. 71 заявка на участие в смене поступила от зауральцев. Только 20 из них пройдут обучение.

Медиасфера является актуальным направлением для подрастающего поколения. Подростки и молодёжь с интересом изучают всё, что касается пиара и журналистики, а такие школы помогают будущим профи получать действительно полезные знания и начать практиковаться уже сейчас.

Фото из группы vk.com/kdm_45.

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