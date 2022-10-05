В Курганском городском саду появятся новые деревья и кустарники

В городском саду Кургана состоялась акция по посадке деревьев.

Руководитель Дирекции парков и скверов Анатолий Тарасенко рассказал о мероприятии: «Будем высаживать 30 деревьев. На центральной аллее появятся клён остролистный, ясень зелёный, яблоня сибирская, клён гиннала. Всё подобрано так, чтобы с весны до осени у нас данный участок был красивым». Также посадили и рябину. Привезли саженцы из питомника Екатеринбурга. Саженцы адаптированы к нашим климатическим условиям. До посадки деревьев семьями под руководством Дирекции парков и скверов сегодня высадили уже около 20 саженцев.

В четверг ещё привезут посадочный материал. «Всего на территории горсада будет высажено с завтрашнего дня и в течение двух недель 1400 штук древесно-кустарниковой растительности. 80 % - это кустарники – мы будем дополнять живую изгородь вокруг храма Александра Невского – это кизил, спирея, миндаль. Из деревьев – хвойники, ёлки, можжевельники, туи, яблони, берёзы, ивы разных сортов (и плакучая, и шаровидная, и извилистая)», - поделился планами Анатолий Тарасенко. Руководитель Дирекции парков и скверов рассказал, как правильно высаживать деревья, проконтролировал сам процесс, помогал семьям.

За высаженными деревьями будет ухаживать Дирекция парков и скверов: сотрудники подстригают, поливают деревья, а также придают форму и естественный вид. Всё делается для того, чтобы деревья вписывались в ландшафт. Деревья и кустарники, посаженные ранее, прижились в полном объёме. Высажено более 6000 метров газонов и завезено 1333 грунта и земли.

Представитель волонтёрского движения детского сада «Журавлик» и по совместительству мама двух детей Татьяна Важенина рассказала о своём участии: «Нас пригласила воспитатель из садика. Потом мы будем гулять по парку и радоваться при виде дерева, которое посадили. Я думаю, важно облагораживать территорию – на своём участке земли посадила уже много декоративных кустарников и деревьев. Мы за зелёную планету».

Высадку деревьев организовали администрация города Кургана и Дирекция парков и скверов. А семьи были найдены именно Курганским домом молодёжи. Заместитель директора КДМ Наталья Обабкова также участвовала в мероприятии: «Мы поддержали идею сразу. Пригласили именно молодые семьи, потому что это объединяет их, делает добрее, воспитывает чувство высокого и близости к природе у деток. На базе Курганского дома молодёжи есть клуб молодых семей «Оберег», который и принял участие в посадке деревьев. Помимо этого мы тесно сотрудничаем с волонтёрским движением детского сада №18 «Журавлик», конечно, их сразу позвали. Планировалось, что придут 10 семей, но нас получилось чуть больше».

Дети почувствовали всю ответственность за окружающую среду, активно участвовали в закапывании деревьев, поливании их. Например, шестилетний Костя Бессонов поделился эмоциями: «Мне больше всего понравилось садить деревья. Они создают воздух и красоту. Жизнь на земле появилась, потому что появились деревья. Но их часто вырубают, они сгорают в пожарах. А мы же должны помочь природе. Поможем миру, поможем лесу!». Мальчик посадил два дерева, ждёт, когда они вырастут. Пообещал, что будет приходить и ухаживать за ними.

Семьи, которые сегодня высаживали деревья, возьмут шефство над посаженными ими деревьями, будут за ними ухаживать. В планах установить именные таблички у каждого саженца.

Анастасия Пережегина. Фото автора.