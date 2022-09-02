В Курганском госуниверситете открыли Военный учебный центр

Открытие Военного учебного центра стало знаковым событием не только для Курганского государственного университета, но и для всего региона. Об этом сегодня, 2 сентября, на торжественной церемонии открытия заявила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

- Создание Военного учебного центра КГУ было инициировано главой региона Вадимом Михайловичем Шумковым. В реализации проекта активное участие приняли руководство университета, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство обороны России и предприятия Курганской области, входящие в систему военно-промышленного комплекса, - сообщила Лариса Кокорина.

По ее словам, российская экономика нуждается в молодых специалистах, обладающих современным уровнем знаний. Поэтому обучение на своих факультетах и, параллельно, в Военном учебном центре позволит студентам КГУ сразу после окончания вуза приступить к трудовой деятельности.

Добавим, что курсанты Военного учебного центра будут проходить обучение 2 года. Потом их будут ждать месячные полевые сборы, в ходе которых ребятам предстоит подтвердить полученные военные знания и навыки. При положительном исходе им будет присваиваться звание солдата или сержанта. От прохождения годовой срочной службы они будут освобождены.

Николай Волков.

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