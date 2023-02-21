В Курганском госуниверситете педагоги поделились опытом со студентами

В Курганском государственном университете состоялся «Фестиваль педагогический идей». В нем приняли участие студенты педагогических направлений, психологии и физической культуры, гуманитарного института КГУ, учителя — победители и участники конкурсов педагогического мастерства, учащиеся педагогического класса школы №50 Кургана и представители Департамента образования и науки региона, сообщает пресс-служба КГУ.

2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом педагога и наставника. А Курганский государственный университет, являясь правопреемником Курганского педагогического института, уже более 70 лет готовит кадры преподавателей для региона, отметила ректор КГУ Надежда Дубив.

«Большинство учителей в школах, СПО и вузах региона — это наши выпускники. Я думаю, что для всех, сидящих в этом зале, профессия педагога, профессия учителя — самая важная. Когда я захожу в класс, в аудиторию, вижу школьников или студентов, я испытываю восторг, получаю энергию, и, самое главное, я все время учусь. И я хочу вам всем пожелать, чтобы вы обязательно зашли в класс, зашли в аудиторию в качестве учителя и испытали тот самый восторг, о котором рассказываю я», — обратилась к студентам Надежда Дубив.

В школах региона ждут молодых педагогов. Начальник отдела по работе с педагогическими кадрами департамента образования и науки региона Дарья Бригида сообщила студентам о существующих в Курганской области мерах поддержки учителей, программах и дополнительных выплатах.

Учителя школ, которые являются победителями и призерами конкурсов в номинациях «Учитель года» и «Педагогический дебют», рассказали собравшимся о том, как они попали в профессию, за что ее любят, поделились педагогическими практиками и методиками, помогающими в работе с детьми.

Фото с официальной страницы КГУ в социальной сети «ВКонтакте»

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