В Курганском госуниверситете разбирались, как улучшить выборное законодательство

Научно-исследовательская работа и интеллектуальные соревнования – эффективные форматы для работы с молодёжью, в том числе и в правовой сфере. Молодым людям интересно в этом участвовать, особенно, когда результаты такой работы применяются на практике.

Главная цель конференции «Выборы и власть в современной России» – повышение правовой культуры среди молодых избирателей и студенчества.

«Проблемы, которые существуют в избирательном процессе, очень часто имеют доктринальный характер (относящийся к сфере научно-правового знания, а не установленный законом), и доктринальное решение этих проблем может быть самым эффективным, потому что на основе предложений, которые в том числе могут дать и студенты, законодательство может быть усовершенствовано», - уверен председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

Организаторы конференции - правительство и Избирательная комиссия Курганской области, Курганский госуниверситет и филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Среди докладчиков и их научных руководителей - студенты и преподаватели вузов Кургана, Ижевска, Саратова, Москвы.

«В этом году мы отмечаем 30-летие избирательной системы Российской Федерации. В 2024 году предстоят достаточно серьёзные выборы, - подчеркнула руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям Елена Осипова. - Молодёжь сейчас очень заинтересована, ей важно всё знать до тонкостей. Для того чтобы сделать осознанный выбор, надо разбираться в том вопросе, в котором ты делаешь этот выбор».

Участники форума уверены, что электоральные процессы очень важны для становления гражданского общества, а вовлечение в них молодёжи позволяет привлекать новые кадры в эту систему, повышать авторитет демократических институтов.

«У нас в университете есть достаточно мощное, активное студенческое ядро, которое принимает участие в подобных мероприятиях разного уровня, - рассказывает заведующий кафедрой «Частное и публичное право» Курганского государственного университета Андрей Глебов. - Они представляют университет и Курганскую область на Всероссийских мероприятиях и показывают высокие результаты, становясь призёрами, финалистами юридических и правовых конкурсов. Мы им помогаем разобраться в этом сложном предмете, и они горят энтузиазмом».

«Светлое будущее, которое нас ожидает, находится в руках молодёжи. Если молодёжь будет делать осознанный выбор в том, какое государство их интересует, тогда мы действительно будем жить в светлом обществе, - считает директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Валерий Яхонтов. - То, что устраиваются такие конференции, на которых рассматриваются вопросы избирательного права, и то, что в них участвует молодёжь, это очень здорово».

Константин Сапунов. Фото автора.

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