В Курганском госуниверситете школьники соревнуются в знании избирательного права

Сегодня в Курганский государственный университет приехали старшеклассники со всего Зауралья, чтобы побороться за победу в первом туре регионального этапа олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу.

Перед олимпиадой все собрались в зале, где началась официальная часть мероприятия. Школьникам рассказали о порядке проведения олимпиады, последующих этапах. Председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев обратился к участникам: «Все вы уже в определённой степени победители. Не могу не сказать о том, что участие в олимпиаде – это не только проверка ваших знаний, а вы ещё и соприкасаетесь с политической сферой вашей жизни. Участие молодых избирателей в формировании власти очень важно. Статистика показывает, что молодые люди от 18 до 35 лет показывают самую низкую активность среди избирателей. Это объективная реальность, но выглядит не совсем логично – среднестатистически, вам жить дольше, чем остальным. И решение вопроса о том, кто будет во главе нашего государства, субъекта или муниципального образования, в большей степени касается вас. Поэтому я призываю каждого: когда вы получите избирательное право, использовать его. Я вам желаю, чтобы эта олимпиада помогла сформировать вашу гражданскую позицию, проникнуться смыслом избирательных отношений».

Отметила важность знания законодательства и председатель территориальной избирательной комиссии Далматовского муниципального округа Елена Первунина: «На знании прав основывается сама жизнь. Избирательное право определено в Конституции РФ, выбор каждого человека должен быть учтён». Елена Первунина привезла ребят, которые стали победителями в муниципальном этапе: «Наши ребята настроены на победу, тут каждый участник является достойным соперником».

Лучшие пройдут во второй этап - электронное тестирование, а оттуда прямая дорога на Всероссийский этап олимпиады в Москву. Олимпиада проводится среди 10-х и 11-х классов, на решение задач и написание эссе школьникам даётся два часа. Ждём финальных результатов и верим в победу ребят.

Анастасия Пережегина. Фото автора.