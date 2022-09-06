В Курганском госуниверситете стартует новый профориентационный проект

Курганский государственный университет предлагает свою помощь местным старшеклассникам найти свое призвание в жизни. Все, что потребуется от школьников старших классов, так это стать участниками проекта «Твой университет – территория развития», который проводит вуз и профсоюз студентов КГУ. Он реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных НКО.

Проект стартует 9 сентября с выставки-профессиональной пробы «Университетский проспект. Курганская область».

Уже в эту пятницу во дворе корпусов КГУ по ул. Советской с 13.00 до 15.30 развернутся девять шатров от КГУ и КГСХА.

Участникам встречи расскажут о возможностях нейросети в сфере художественного творчества, как найти спрятанные подслушивающие устройства, решать логические задачи по теме кодирования информации, измерять температуру нагретого тела современными методами,

Школьникам могут предоставить возможность побывать в экологической лаборатории и провести анализы, получить новые вещества путем простого органического синтеза, посетить выставку картин студентов, посетить студенческий театр мод, психологическую лабораторию КГУ, увидеть электромобиль. Старшеклассники смогут попробовать себя в качестве журналиста и фотокорреспондента, приобрести или развить навыки общения на иностранных языках, узнать, чем занимаются геодезисты,

Участникам расскажут о направлениях подготовки, которые есть в КГУ и в КГСХА.

С 17 сентября начнутся «Университетские субботы». У школьников будет возможность побывать в Курганском госуниверситете и вместе с преподавателями вуза пройти сложные темы ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии.

Источник: Сайт Курганского госуниверситета.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.