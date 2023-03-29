В Курганском храме появилась новая икона с мощевиком

В Свято-Троицком храме, расположенном в микрорайоне Энергетики города Кургана, появился новый образ святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Икона размером 40х50 см была заказана на средства прихожан. А мощевик с частичкой святых мощей приходу подарил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Он учил Анастасию Священному Писанию и исполнению Закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили, как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа Узорешительницей.

Честная глава и стопа святой Анастасии хранятся в монастыре её имени, расположенном в северной части Греции, недалеко от города Салоник.

Фото с официальной страницы Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте»

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