В Курганском индустриальном парке могут открыть производство по переработке пластика

В Курганском индустриальном парке собираются открыть производство по переработке пластиков. Цех после реконструкции разместят в одном из заброшенных зданий бывшего Курганского завода колесных тягачей. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Вадима Шумкова.

«Мы таки опять с добрыми вестями. Готовим к реализации в Кургане ещё один масштабный индустриальный проект. Брошенное огромное здание бывшей кузницы на базе бывшего завода КЗКТ будет реконструировано под производство переработки пластиков. Сумма капитальных вложений в модернизацию объекта составляет более 1 млрд рублей, без учета затрат на оборудование. Площадь вводимых после реконструкции промышленных объектов - более 24 000 м кв. Общее количество новых рабочих мест - порядка 200. Сейчас завершается проектирование, затем экспертиза. Большую часть физических работ проводим также в этом году. Правительство окажет финансовую поддержку проекту. Введём объект в следующем году. Курган возвращает свою индустриальную мощь. Потому что #Развиваемся. И очень быстро», - написал глава региона

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