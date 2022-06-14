В курганском «Кванториуме» запускают показ фильмов о кибербезопасности

Курганский детский технопарк «Кванториум» и «Ростелеком» запускают серию мероприятий с кинопоказами фильмов о правилах поведения в интернете «Кибербезопасность для детей и взрослых». Каждое утро участников образовательного интенсива «С нуля» будет начинаться с просмотра познавательных мини-фильмов о виртуальных угрозах.

«В шести лентах показаны приемы, к которым прибегают злоумышленники, а также содержатся конкретные рекомендации о том, как избежать потери денег и сохранить психологическое здоровье. Важно, чтобы дети умели обходить уловки мошенников. «Ростелеком» уделяет большое внимание обучению детей поведению в Сети. Фильмы о кибербезопасности будут полезны как детям, так и взрослым», — полагает Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».

О сложных темах в роликах рассказано доступным языком. В фильме «Ты не один» ребенок узнает, как реагировать на проявления кибербуллинга, а в истории «Лучший подарок» ребят учат распознавать мошенников. В фильмах режиссер разбирает не вымышленные истории, а реальные жизненные ситуации с участием юных актеров.

«Образовательный интенсив «С нуля» — это смена для тех, кто никогда не занимался в «Кванториуме», но хочет погрузиться в мир инженерно-технического и научно-исследовательского направлений. В течение пяти дней участники будут конструировать роботов, делать интерьерные изделия из дерева, пробовать себя в роли микробиологов, решать реальные финансовые кейсы, а также получат информацию о безопасном поведении в Сети. Эта тема сегодня актуальна как никогда, ведь имея неограниченный доступ к интернет-ресурсам, дети не только получают полезную информацию, но и могут легко попасть в неприятные ситуации», — утверждает руководитель детского технопарка «Кванториум» города Кургана Александр Мехнин.

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