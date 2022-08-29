В курганском лагере отдыхают 95 ребят из ЛНР

В Курганскую область приехали отдыхать 95 ребят из Луганской Народной Республики. Они разместились в лагере «Чумляк» Щучанского округа и участвуют в смене «За Уралом – ярко и интересно» . Об этом в своём телеграм-канале https://t.me/oksanakutashi/218?single рассказала Заместитель Губернатора — Руководитель Аппарата Правительства Курганской Области Оксана Александровна Куташи:

«Это ещё одна часть нашей помощи жителям ЛНР. В лагере созданы все условия для полноценного отдыха детей. Наши опытные педагоги подготовили для ребят из ЛНР и Курганской области насыщенную программу смены «За Уралом – ярко и интересно». Их ждут различные мастер-классы, работа мультстудии, кинопоказы, организовано купание в бассейне. Уверена, что впечатления от этой поездки останутся с ребятами на всю жизнь, а Курганская область станет для них местом, где всегда ждут верные друзья», - отметила Оксана Александровна.

Ребята уже поделились первыми впечатлениями от смены:

«Мне виды очень понравились, вокруг леса, территория большая, все красиво, здания все красивые и люди здесь тоже все красивые. Начало смены интересное, думаю дальше будет еще интереснее. Тема хорошая выбрана, много впечатлений от нее будет», - рассказывает гостья из ЛНР Александра.

«Мне очень нравится тут. Очень много природы, солнца, воздух такой чистый. Здесь очень добрые ребята. Я, если честно, думала, что ни с кем не подружусь, но я подружилась и с вожатыми, и с ребятами. Очень нравятся корпуса», отметила участница смены Леся.

Вместе с ребятами из ЛНР отдыхают 50 курганских детей из Российского движения школьников. На протяжении всей смены ребят ждут мастер-классы по 3d-моделированию, кинопоказы в уличном кинотеатре, занятия по нейрографике, снятию эмоционального напряжения и развитию коммуникации и другие занятия. Во время смены работают два квалифицированных педагога-психолога.

Лагерь «Чумляк» открылся в мае прошлого года. Здесь по личному поручению главы региона Вадима Шумкова создали все условия, провели ремонты корпусов и приобрели специальное оборудование. Комплекс продолжает преображаться и должен стать курганским «Сириусом», где создают современные условия для подготовки талантливых ребят по трём профилям – «Наука», «Спорт» и «Искусство». На территории лагеря установлен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, на котором расположены поле с искусственным покрытием для мини-футбола, хоккейный корт, а также легкоатлетическую дорожку длиной 200 метров, площадки для игры в стритбол, гандбол, волейбол, прыжков в длину, оборудование для гимнастических упражнений и тренажеры.

Источник фото: Комплекс отдыха и развития «Чумляк».