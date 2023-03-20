В Курганском медколледже школьников учили накладывать повязки и пеленать детей

В Курганском медколледже прошёл день открытых дверей «Шаг в профессию». Профориентационное мероприятие посетили более 270 молодых людей.

Посетителями дня открытых дверей стали учащиеся школ областного центра, Целинного округа, школьники из города Чебаркуля Челябинской области. Ребятам рассказали о направлениях, которые можно освоить в колледже: «лечебное дело», «сестринское дело», «акушерское дело», «фармация», «лабораторная диагностика» и «стоматология ортопедическая», а также о правилах приёма в этом году.

Здесь же провели мастер-классы по измерению давления, показали разные способы наложения повязок, как правильно купать и пеленать детей, ухаживать за больными. Будущие абитуриенты посетили кабинеты анатомии и химии, получили «Ликбез в кабинете хирургии и реанимации».

В Курганской области реализуется комплекс мер по привлечению и закреплению медицинских кадров, поддержке молодых специалистов и врачей, переехавших из других регионов. Работает программа «Земский фельдшер», благодаря которой специалисты могут получить до 750 тысяч рублей, 300 тысяч рублей получают врачи дефицитных специальностей, прибывшие из других регионов для работы в Курганской области.

Работает проект «Курганская область зовет!», благодаря которому можно получить субсидию на строительство дома до 700 тысяч рублей.

Помимо финансовых выплат правительство региона уделяет большое внимание ремонту и оснащению медучреждений. За последние четыре года отремонтировано 239 объектов, идет строительство областной поликлиники, хирургического корпуса онкодиспансера, начала работу новая детская поликлиника в Заозерном, установлено 59 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий, приобретено 264 единицы крупного медицинского оборудования на сумму более 2 млрд рублей.

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