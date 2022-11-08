В курганском микрорайоне Энергетики благоустраивают набережную

По инициативе губернатора Вадима Шумкова в Кургане продолжается строительство городской набережной реки Тобол в микрорайоне Энергетики. Работы ведутся на участке протяженностью 720 метров.

На данный момент расчищена от деревьев и кустарников пешеходная площадка на нижнем ярусе набережной, обустраивается парапет, ведутся работы по «тропе здоровья»: она разместится на пологом участке вдоль откоса, там уложат асфальт и установят двухстороннее ограждение с поручнями для пешеходов. «Тропа здоровья» соединит набережную с бульваром Солнечный, а новая 36-метровая лестница позволит жителям спускаться на набережную. Чтобы набережная имела аккуратный и эстетичный вид, соответствующим службам дано поручение расчистить склон от сухостоя и дикорастущих кустарников.

«Работы по благоустройству набережной реки Тобол в микрорайоне Энергетики остаются на особом контроле администрации города Кургана. Всего в этом году благоустройство коснулось 16 городских территорий. В настоящее время преображается сквер в районе дома № 42г по проспекту Машиностроителей», - отметила глава города Кургана Елена Ситникова.

В Кургане уже построено и реконструировано почти 5 км набережной. Четыре года назад работы стартовали с участка в центре города. Помимо скамеек и арт-объектов на набережной установлены спортивные и детские площадки, пункт проката спортивного инвентаря, открываются кафе.

Кроме участка в Энергетиках, который станет продолжением набережной, в этом году также выполнили работы по обустройству участка набережной по другую сторону Тобола рядом с «Водоканалом», напротив Троицкого храма.

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