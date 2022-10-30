В курганском микрорайоне Рябково открылась библиотека нового поколения

Сегодня, 28 октября, в Кургане открыли после капитального ремонта еще одну модельную библиотеку. Она известна в городе как ЭкоБиблиотека или библиотека имени Чехова. На ремонт культурного учреждения в рамках федерального, областного и городского финансировании потрачено 5 млн рублей. Модельная библиотека - центр продвижения экологической культуры не только для жителей микрорайона Рябково, но и для города Кургана в целом.

«Библиотека имени Чехова стала третьей модельной в Кургане. Кроме того, в 2023 году появятся еще две новых библиотеки, заявки уже подтверждены. Мы хотим, чтобы модельная библиотека стала не только центром культуры, но и центом общения людей, где наши горожане смогут реализовать свои идеи. Микрорайон Рябково преображается, ремонтируется уже третья школа, строятся дороги, ведется капремонт домов. Это делается для того, чтобы наш город стал удобнее для жизни», - отметила значимость модельных библиотек для города на церемонии открытия глава Кургана Елена Ситникова.

В результате модернизации пространство для пользователей увеличилось. В библиотеке появился гардероб, необходимость которого особенно актуальна при проведении массовых мероприятий. Благодаря перепланировке помещений у молодёжи и детей есть свои отдельные пространства. Появилось место и для мам, находящихся в декретном отпуске с малышами, для их общения и развития малышей. Кафедра выдачи и обслуживания работает на все отделы библиотеки, здесь же установлены Rfid-станция самообслуживания для пользователей.

В ЭкоБиблиотеке появилось единственное в микрорайоне Рябково молодёжное пространство, названное псевдонимом молодого Чехова – «Чехонте». В развивающем пространстве«Росточки»дети смогут читать, играть и развиваться. Изюминкой библиотеки стала рекреационная зона «Чеховский сад». В кресле рядом с тропическими растениями можно отдохнуть от городской суеты, почитать книгу. Для активных горожан открывается Лаборатория экологической культуры «ЭкоЛаб» с видеостудией, биолабораторией и «живым уголком». Создана база данных и краеведческая музейная экспозиция «Моё Рябково», «IТ-кафе» - коворкинг-зона с высокоскоростным интернетом и доступом к национальным электронным ресурсам. Новые пространства позволят горожанам разных возрастов развиваться, общаться, запускать новые общественные и культурные проекты.

«ЭкоБиблиотека – седьмая по счету модельная библиотека области. Коллектив библиотеки и руководство Библиотечной информационной системы Кургана проделали огромную работу», - отметила заместитель начальника управления культуры Курганской области Наталья Речкалова.

По словам директора Библиотечно-информационной системы Кургана»Людмилы Дорофеевой, во время модернизации библиотека имени Чехова не закрывалась, одновременно сотрудники вели работу с читателями, книжный фонд переносили на новые стеллажи, стулья собирали, уют создавали.

Фото БИС г. Кургана.

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