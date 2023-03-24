В курганском микрорайоне Заозерный с приходом тепла продолжится прокладка новых дорог

В жилом массиве Заозерный весной этого года продолжится строительство новых дорог по улицам Елисеева и Фарафонова.

Протяженность работ по улице Ф. Елисеева составляет более 1,6 км. В Сейчас на объекте идет монтаж ливневой канализации, который попытаются закончить в течение одного-двух месяцев. это первый этап работ, который планируется завершить в апреле-мае текущего года. Дорожники из Тюменской области ведут монтаж канализационного коллектора, смотровых колодцев, разработке грунта под дорожное покрытие и сети ливневой канализации.

Затем подрядчик может приступить к строительно-монтажным работам по строительству дорожного полотна. Все работы должны быть закончены в сентябре 2023 года. Новая дорога объединит 7 и 16 микрорайоны.

Протяженность строящейся дороги по улице Фарафонова составит 1,4 километра. На объекте полагают построить строительство ливневой канализации и очистных сооружений.

Однако первый заместитель главы Кургана Павел Каргаполов предупредил, чтобы строительные работы продолжались без снижения темпов, поскольку ход работ на обоих объектах контролирует городская администрация

В администрации Кургана также сослались на то, что строительство и проектирование новых автодорог на территории жилого массива Заозерный стало возможным благодаря губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, при поддержке которого город смог получить бюджетный кредит.

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