В Курганском областном онкологическом диспансере провели день специалиста

В последний день сентября в Курганском областном онкологическом диспансере состоялся «День специалиста».

В ходе мероприятия подробно освещена тема: «Атрофический гастрит. Мифы и реальность». Модератором мероприятия выступила заведующая отделением внутрипросветной эндоскопии Курганского областного онкологического диспансера Юлия Верходлиб. В соответствии с планом, были освещены вопросы: «Хронический гастрит, базовые знания и новые горизонты», «Клинические рекомендации по диагностике и лечению гастрита. Что нового?», «Морфологическая диагностика хронического атрофического гастрита: проблемы и решения», а также вниманию участников конференции был представлен клинический случай из операционной.

Поделиться профессиональным опытом были приглашены доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по эндоскопии Минздрава Челябинской области Елена Олевская, врач – патологоанатом гистологической лаборатории Уральского государственного медицинского университета Минздрава РФ Глеб Мороз, главный внештатный специалист гастроэнтеролог департамента здравоохранения Курганской области Ольга Попова.

Мероприятие стало интересным для врачей – эндоскопистов, врачей – гастроэнтерологов, врачей патологоанатомов, онкологов первичных онкологических кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи. Всего мероприятие посетили 44 специалиста.

Фото с официальной страницы департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»

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