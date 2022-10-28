В курганском парке появились стенды, рассказывающие, как правильно кормить уток

Информационные стенды, рассказывающие о том, как правильно кормить уток в зимнее время, появились в минувший четверг рядом с центральным входом в Центральный парка культуры и отдыха Кургана.Еще пять стендов меньшего размера установили по берегам Битевки. Именно здесь горожане чаще всего кормят уток.

В течение нескольких недель по выходным в ЦПКиО можно будет встретить экоактивистов КГУ, которые будут рассказывать курганцам о правильной подкормке уток. Первую партию корма для уток раздали на церемонии открытия стендов.

По информации пресс-службы КГУ, стенды для ЦПКиО разработал студент института естественных наук, руководитель клуба «Патриот»Степан Вятченин. На реализацию проекта «Утиные истории» молодой человек выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

По словам Степана, прошлой зимой во время пробежек в парке он заметил большое скопление птиц, в основном это были утки.

«Мне как экоактивисту захотелось им помочь, и я начал думать, как это можно сделать. Раньше на многих деревьев висели таблички по типу таких же стендов, но мне захотелось сделать это все масштабнее, — рассказал о задумке Степан Вятченин.

Его идею поддержали в университете. Экспертом проекта стал заведующий отделом природы областного краеведческого музея, председатель Курганского отделения «Союза охраны птиц» Игорь Бологов.

По словам ученого, кряквы зимуют в курганском парке с середины нулевых годов, а численность их при этом только возрастает.

«Стенды довольно информативные. Во-первых, мы можем узнать, кто такие кряквы, что это за утки, каков их образ жизни, какое значение они имеют в природе. Самое главное, что есть на стендах — конкретная помощь птицам в зимнее время. Инфографика наглядно показывает, чем кормить можно, а чем — не нужно», — говорит Игорь Бологов.

Фото пресс-службы Курганского госуниверситета.

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