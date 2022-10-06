В курганском поселке открыли библиотеку нового поколения

5 октября 2022 года свои двери для варгашинцев открыла модельная библиотека, созданная на базе капитально отремонтированного здания Центральной библиотеки района.

На откртытии библиотеки благодарственные письма вручались Гаспару Закояну, подрядчику, за ответственный подход к работе, высокий уровень выполнения капитального ремонта здания библиотеки, и коллективу самой библиотеки за подготовку здания к открытию.

Модельная библиотека Варгашинского района - интеллектуальный образовательный центр нового поколения. Пространство библиотеки изменилось по пожеланиям пользователей и сотрудников. После ремонта увеличилась площадь, предназначенная для посетителей. В библиотеке нового поколения есть зал «Чтение, общение и удовольствие» с абонементом для взрослых, «Почитайка» (абонемент детской библиотеки), интернет-площадка, детская мультипликационная студия, коворкинг-зона, арт-пространство, событийное пространство, библиотурагенство.

Здание словно построено заново – полностью обновлён интерьер, цветовая гамма помещений. Посетителей радуют просторные залы, наполненные солнечным светом, необычные дизайнерские решения, современный ремонт, новое высокотехнологичное оборудование.

После долгожданного завершения ремонта здания центральной библиотеки, жители района смогут дать волю фантазии - создавать мультфильмы, различные арт-проекты и активности, а также, как и ранее, получать произведения литературы, участвовать в мероприятиях.

Артисты ЦК «Современник» смогли порадовать варгашинцев и гостей посёлка душевными песнями.

В 2021 году центральная библиотека Варгашинского района смогла выиграть грант на создание модельной библиотеки. По совокупности на капитальный ремонт здания и оснащение было выделено около 20 миллионов рублей из областного и районного бюджетов.

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