В курганском приюте для бездомных животных расширение

В начале текущего года в Кургане заработал первый муниципальный приют. С момента его открытия в приюте было 13 вольеров. Сейчас здесь – расширение. 10 новых вольеров ждут своих четвероногих постояльцев.

Заведующий приютом Олег Наумкин сообщил, что новые вольеры расположены в карантинной зоне, где отловленные на улицах Кургана собаки находятся в течение десяти дней. Они получают все необходимые прививки, затем их стерилизуют, чипируют, и, через 10-14 дней, если собаку не забрали ни старые, ни новые хозяева, по закону, животных возвращают на улицу. По словам Наумкина, крупных агрессивных собак на улицы не возвращают, им при помощи волонтеров стараются подыскать новых хозяев, которым нужен четвероногий охранник в частном доме или на территории предприятия.

«В вольерах мы установили будки, подаренные приюту еще весной сотрудниками Сбербанка. Тогда многие из них подошли к делу творчески и украсили фасады будок декоративными элементами. Новые вольеры установили на солнечной стороне, чтобы собакам было теплее от солнышка. Также обустроили козырек над вольером, чтобы в случае дождя вода не попадала на животных. В общем, постарались учесть все недочеты. Главное, чтобы собачкам было комфортно», - рассказал заведующий собачьим приютом.

В планах на будущее расширение послеоперационного бокса. На сегодняшний день в приюте на содержании находится 15 собак. Познакомиться с постояльцами приюта можно на странице учреждения на официальном сайте администрации Кургана, где размещены фото и краткие описания собак.

Источник информации: Администрация города Кургана.

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