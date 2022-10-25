В курганском райцентре высадился «губернаторский десант»

В городе Катайске происходят масштабные преобразования, но местным властям необходимо увеличить их темп и чутко следит за тем, чтобы отремонтированные и новые объекты содержались в должном состоянии. Такой вывод можно сделать о результатах рабочего визита в райцентр, который по поручению губернатора Вадима Шумкова осуществили члены его команды — заместители главы региона Константин Ермаков, Константин Малышев и Лариса Кокорина, а также директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова и директор областного Департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В ходе визита они проконтролировали ремонт социальных объектов и состояние объектов благоустройства в Катайском районе. Так, по поручению главы региона в райцентре появилась уютная набережная, где можно не только прогуляться с родными и близкими, но и заняться спортом. Здесь же обустроена отдельная площадка для выгула собак, и хозяева могут гулять со своими питомцами, не мешая другим отдыхающим.

Еще одно пространство для отдыха обустроили в этом году рядом с АО «Молоко». Благоустраивать новый парк планируют продолжить в 2023 году.

Второй год жителей и гостей города радует красотой и уютом парк «Катайский острог». В общей сложности на 3 объекта в рамках государственной программы Курганской области «Формирование комфортной городской среды» направили порядка 50 млн рублей.

Вместе с тем в ходе выезда главе района Глебу Морозову был сделан ряд замечаний по контролю за качеством содержания территорий и улично-дорожной сети. Так, например, вид набережной портит заросшая близлежащая территория и не прибранные откосы, а работы по обустройству парка АО «Молоко», планируемые в следующем году, как отметил Константин Малышев, требуют доработки и ускорения выполнения.

Кроме того, было акцентировано внимание на том, что подрядчики в рамках своих гарантийных обязательств также должны исправить недочеты, выявленные в ходе эксплуатации объектов, будь то дороги, парки или школы. Вести эту претензионную работу должны заказчики объектов под контролем районной администрации.

И все же отметим, что в Катайске за последние годы приведено в порядок немало объектов. В их числе школа №1, где в 2019-2020 годах заменили кровлю и коммуникации, а в этом году капитально отремонтировали целое крыло, выполнив внутренние работы. В детском саду №10 «Сказка» в прошлом году заменили окна и крышу. А в школе №2 комплексный капитальный ремонт здания должны завершить в 2023 году.

По итогам рабочего визита в администрации Катайского района состоялось заседание президиума Правительства Курганской области. Руководству района был дан ряд поручений. Члены правительства отметили, что благодаря инициативам губернатора району выделяются немалые средства, и уже многое сделано для того, чтобы Катайск стал благоустроенным городом со своими отличительными особенностями, и чтобы жителям города всех возрастов было комфортно проживать в своем городе. Однако этого всегда будет недостаточно, если руководство района не будет лично заинтересовано в улучшении условий проживания людей, поддерживая в надлежащем состоянии уже отремонтированные объекты, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.