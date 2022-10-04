В курганском селе открыли новую газовую мини-котельную

Сегодня, 4 октября, в селе Ушаковское Катайского района состоялось значимое событие. Начала работу новая газовая мини-котельная, которая будет обеспечивать теплом социально-культурные объекты села и 24-квартирный жилой дом. В общей сложности котельная будет отапливать больше 20 тысяч кубических метров.

Всегда приятно, когда начинает работать еще один важный социальный объект, и вдвойне приятнее, если это событие происходит на селе. В мероприятии, посвященном запуску котельной, приняли участие глава администрации Катайского района Глеб Морозов, начальник отдела по работе с бюджетными потребителями и теплоснабжающими организациями ООО «Газпром Межрегионгаз Курган» Александр Александров, глава администрации Ушаковского сельсовета Михаил Никифоров, директор ООО «Грант» Виктор Новоселов, специалисты предприятия и жители села.

Современный объект газоснабжения построен на личные средства ресурсоснабжающей организации ООО «Грант». Комплекс работ по возведению котельной проводился с 2021 года.

Новая газовая котельная оснащена современным оборудованием, соответствующим самым последним техническим требованиям.

Глава администрации Катайского района отметил, что новая котельная позволит отапливать дом и объекты социальной сферы с устойчивым качеством и на высоком уровне.

После торжественной части все желающие смогли посмотреть, как функционирует оборудование котельной и убедиться, что объект полностью автоматизирован и может функционировать без непосредственного участия персонала.

Людмила Зырянова, газета «Знамя, Катайский район.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.