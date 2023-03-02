В курганском селе открылось новое производство

Сегодня, 2 марта, в селе Митино Кетовского муниципального округа Курганской области открылось новое производство. ЗАО «Картофель» запустило дополнительный цех автоматической фасовки овощей.

- Раньше мы продавали продукцию на рынке. Нужно было просто затарить ее в сетку, загрузить в автомобиль и доставить к месту продажи. Сейчас доминирующее положение в России имеют торговые сети. Нужно подстраиваться под их условия. Это касается объемов поставок и качества подготовки продукции, в частности, ее фасовки. Поэтому мы увеличиваем посевные площади и запускаем уже второй цех автоматической фасовки овощей, - рассказал «Новому миру» генеральный директор ЗАО «Картофель» Вячеслав Немиров.

Объем инвестиций в открытие нового производства составил порядка 300 млн рублей. На нем будет дополнительно создано 45 рабочих мест. Для региональных властей это самое важное. Поэтому правительство Курганской области со своей стороны поддерживает предприятие.

- Два года назад мы построили в селе Митино новый фельдшерско-акушерский пункт. Недавно капитально отремонтировали местную среднюю школу. В этом году будем делать дорогу от федеральной трассы через село Митино до села Ровное. Договорились с главой Кетовского округа о постройке новой линии уличного освещения. Поднимаем вопрос о строительстве нового детского сада. Полагаем, вместе с федеральными властями его успешно решим, - сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Помимо развития социальной сферы села региональные власти помогают предприятию расширять производство. На строительство свинокомплекса акционерному обществу выделили более 90 млн рублей. Предоставляют субсидии на приобретение новой техники и оборудования. Помогают с подготовкой кадров, так как предприятие постоянно растет и создает новые рабочие места, то есть решает важную социальную задачу трудоустройства сельского населения.

Также важно отметить, что ЗАО «Картофель» занимается импортозамещением. Раньше, по словам Вадима Шумкова, предприятие использовало сетку китайского производства, а сейчас берет ее в Тюменской области, где построен соответствующий завод.

- Помимо этого мы замещаем импорт на российских прилавках. Раньше в марте магазины начинали торговать овощами из-за рубежа. Нынче мы пошли на рискованный шаг – придержали часть урожая и сейчас продолжаем обеспечивать им торговые сети. До мая потребители смогут покупать в магазинах недорогое, качественное, свое, - заявил Вячеслав Немиров.

Николай Волков.

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