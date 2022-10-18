В курганском «Сквере милосердия» накормили 697 человек

В «Сквере милосердия» у Пригородного вокзала в Кургане нуждающимся выдали 697 порций горячих обедов. В меню были разные блюда: щи, супы, борщ, каши, компоты, бутерброды.

Горожане получили 544 единицы одежды, в том числе теплые вещи и обувь. В рамках проекта «Социальная пекарня «Добрая печка» подопечным выдали 600 булок хлеба. Сёстры милосердия выезжали 12 раз.

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, сестры милосердия Свято-Троицкого прихода вручили подопечным иконы Божией Матери.

В Сквере Милосердия провели внеочередной субботник. Сейчас сами участники проекта следят за чистотой – подметают мусор и листву.

В пресс-службе Курганской епархии напомнили, что проект «Сквер Милосердия – территория добрых дел» реализуется на средства гранта Президента Российской Федерации.

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