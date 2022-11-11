В курганском «Сквере Милосердия» нуждающимся выдают тёплую одежду и хлеб

В «Сквере Милосердия» за две недели нуждающимся выдали 600 булок хлеба. Также их кормят обедом.

Здесь всё, как положено: первое, второе и компот. Меню всегда разное, блюда вкусные, свежие и горячие. За две недели в трапезных приходов Центрального благочиния Курганской епархии — участников проекта приготовили порядка 700 порций горячих блюд. Дают и борщ, с суп-лапшу, и щи со свежей капустой, и макароны с овощами, и кашу, и зелень. Обязательно на десерт – конфеты и пряники.

Нуждающиеся получили 533 единицы одежды и обуви. Приближается зима, поэтому особенным спросом пользуются теплые вещи.

В «Сквере Милосердия» побывала православный психолог Надежда Борисова. Она провела со страждущими индивидуальные беседы, которые были направлены на духовную поддержку и преодоление трудной жизненной ситуации. Психолог выдала буклеты и листовки по проблемам православных ценностей, профилактике алкоголизма и курения, а также молитвенной помощи.

Напомним, проект «Сквер Милосердия — территория добрых дел» реализуется с 1 июля 2022 года с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В реализации мероприятий проекта в октябре приняли участие 90 человек - добровольцы, сестры милосердия и прихожане, сообщили в пресс-службе епархии.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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