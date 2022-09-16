В курганском «Сквере милосердия» организовали субботник

Православные добровольцы всех приходов Центрального благочиния Курганской епархии 17 сентября дружно принялись за работу.

Дирекция парков и скверов города Кургана предоставила инвентарь: мётлы, лопаты, грабли, известь, перчатки, мешки для мусора. Подмели территорию Сквера Милосердия, вырезали поросль у деревьев, побелили бордюры. Работали с удовольствием и с радостью, сообщает vk.com/eparhiyakurgan. Как отметили сами бездомные, делали для себя, некоторые сожалели, что опоздали к началу субботника, но работы хватило всем.

«Такие моменты объединяют, создают ощущение сопричастности, дружбы и радости от совместного труда. Весь инвентарь остался в павильоне, поэтому сейчас за чистотой будут следить сами подопечные. Один из участников сегодняшнего мероприятия сказал: “Как же хорошо, как красиво стало, как будто в зеркало чистое смотрим!”. Такие слова дорогого стоят, значит не зря мы здесь. Слава Богу за всё!» - поделилась координатор проекта «Сквер Милосердия – территория добрых дел» Ольга Мищенко.

В епархии отметили, что цель мероприятия – привлечь бездомных и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к социально-значимой трудовой деятельности, чтобы они не просто приходили в «Сквер милосердия» покушать, но и своим участием в труде приносили пользу Кургану. «Такие акции будут организовываться и дальше, по проекту запланировано провести четыре таких акции, но мы с администрацией города договорились, что будем проводить их почаще – два раза в месяц. Конечно, наведение чистоты и порядка за собой будет способствовать относиться к этой территории с уважением, Никому не придёт в голову бросить здесь окурок или бумажку. Совместный труд сближает, помогает улучшить отношения между людьми. Это качается и волонтёров, наших добровольных помощников – они тоже объединяются, участвуя в таких акциях», - пояснила координатор проекта «Сквер Милосердия – территория добрых дел», - прокомментировала Ольга Мищенко.

Добавим, проект «Сквер Милосердия – территория добрых дел» реализуется в Кургане с использованием гранта Президента РФ.

Фото из группы vk.com/eparhiyakurgan.

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