В курганском «Сквере милосердия» за две недели накормили около 800 человек

В «Сквере милосердия» у пригородного вокзала в Кургане за две недели марта горячие обеды приготовили для 784 человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Здесь, первое, салат, компот и сладости. Меню каждый день разное. Дают и борщ, и суп гороховый, и лапшу с мясом, и овощное рагу, и гречку, и бутерброды, и соленые огурцы.

За этот период в «Сквере Милосердия» выдали700 булок хлеба, 860 единиц одежды.

В пресс-службе Курганской епархии сообщили, что в «Сквере Милосердия» работала бригада специалистов отделения социальной адаптации для бездомных «Центра социального обслуживания №1» – медицинский работник, специалист по социальной работе, юрист. Приезжал на встречу и психолог, говорили о профилактике алкоголизма, курения и наркомании.

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