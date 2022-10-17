В Курганском театре драмы «отгремела» премьера «Грозы»

Эта драма Александра Островского знакома каждому зрителю со школьной скамьи. Трагическая история Катерины, блистательно сыгранной актрисой Екатериной Антроповой, заключается в том, что бедную девушку выдали замуж по расчету, а ее юное сердце требовало большой и чистой любви. Этот факт усугубляется еще и тем, что ее муж — безвольный и слабый сын властной и строгой местной купчихи Марфы Игнатьевны Кабановой, которую максимально правдоподобна передала на сцене Татьяна Гомбоева.

Спектакль был создан при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Министерства культуры РФ. Режиссером-постановщиком стала Ирина Керученко из Москвы.

«Я считаю, что спектакль сложился и это здорово. Я очень рада, что судьба занесла меня в город Курган, где я познакомилась с такой замечательной командой. В спектакле задействован потрясающий ансамбль, прекрасно работает старшее поколение, замечательно — молодое. Особенно хочу отметить работу главной героини, Екатерины Антроповой, это блистательная работа. Такую актрису стоит еще поискать по Сибири, а у вас Кургане она есть. И я поздравляю ваш театр, потому что он собирает действительно бриллианты в свою актерскую коллекцию», - поделилась Ирина Керученко.

Художником-постановщиком выступил Игорь Вахитов, тоже из столицы. Он же отвечал в спектакле за свет и костюмы.

«Хочу сказать, что для меня сложности в работе вообще не было. Напряженный период был, потому что были сжатые сроки, но работать было необычайно интересно. Хороший, сплоченный коллектив, профессионально подготовленный, легко было договориться со всеми цехами. Само произведение очень напряженное, а надо создать пространство, которое должно восприниматься в современном мире, но с цитатами из прошлого. Полную реконструкцию мы не делали, у нас такой Ар-деко, когда современные возможности подключаются к старым вещам. Нам всем понравилась наша коллективная работа, мы считаем, что у нас все получилось», - отметил Игорь Вахитов.

Заслуженный артист РФ Сергей Радьков исполнил роль Савела Прокофьевича Дикого:

«Мне в спектакле работалось очень замечательно и интересно, я много нового для счебя открыл как в Островском, так и в моем персонаже. В этом и сложность заключается, так как произведение набило всем оскомину со школы, с экзаменов, с сочинений. А тут ты открываешь это произведение с другой стороны, которую ты даже не мог себе представить. Это всегда интересно и удивительно как актеру, так и как человеку. Я впервые столкнулся с таким персонажем, как Дикой. Он замечательный добрейший и светлейший человек, мы обговаривали еще в самом начале, что все герои изначально добрые и светлые люди. Но в силу жизненных обстоятельств и перипетий появляются другие качества».

Продолжительность спектакля составляет два с половиной часа, возрастное ограничение 12+.

Василий Малухин. Фото автора

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