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В курганском ТОС «Орбита» отпраздновали День друзей

На празднике участники проходили квест «Тайна острова Дружбы», соревновались в армрестлинге.

1 августа, 2022 - 08:30

В территориальном общественном самоуправлении «Орбита» на площадке городского военно-патриотического центра «Звезда» прошел праздник под названием «День друзей». Мероприятие, организовал Курганский Дом молодежи. 

Участники мероприятия – около 30 детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет, в том числе дети из многодетных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении, ребята, стоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

На Дне друзей участники проходили квест «Тайна острова Дружбы», соревновались в армрестлинге, играли в лапту, рисовали, танцевали и даже пробовали играть на настоящих барабанах, а также познакомились с современной военной техникой в городском военно-патриотическом центре «Звезда».

«Мы традиционно отмечаем День друзей в нашем ТОС, – рассказала председатель ТОС «Орбита» Ольга Борчанинова. – В этом году решили провести праздник совместно с Курганским Домом молодежи. Дети и родители остались очень довольны, в частности, подростки были в восторге от мастер-класса игры на барабанах».

По информации Курганского Дома молодежи.

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1 августа, 2022 - 08:30

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