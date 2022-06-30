В курганском ТРЦ созданы коридоры безопасности на случай пожара

«ГиперСити» является одним из крупнейших ТРЦ в Кургане и области, его площадь превышает 60 тыс. квадратных метров. Объект способен вместить большое количество людей, поэтому обеспечению их безопасности уделяется особое внимание. Об этом «Новому миру» сообщил главный инженер торгово-развлекательного центра Василий Логиновский.

- В «ГиперСити» используется система автоматического пожаротушения, оповещения и эвакуации людей, звуковые и световые табло выходов. Мы дважды в год проводим плановые эвакуации из торгового центра, в ходе которых отрабатываем свои действия и смотрим, как посетители реагируют на сработавший сигнал пожарной эвакуации, - уточнил собеседник нашего издания.

По его словам, в рабочее время в ТРЦ постоянно находятся 200-300 человек — арендаторы торговых точек. Количество посетителей зависит от дня недели и времени суток. Например, в выходные счет находящихся в «ГиперСити» идет уже на тысячи.

- Все арендаторы и их сотрудники проинструктированы, как вести себя при сигнале пожарной опасности. Они обязаны собрать всех до единого посетителей своих торговых точек и организованно, без паники вести их к ближайшему эвакуационному выходу, которых в ТРЦ насчитывается свыше двух десятков, - рассказал Василий Логиновский.

Учения, которые проводятся в «ГиперСити» дважды в год, показывают, что время полной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра занимает 4-5 минут. После этого на объект могут заходить пожарные, чтобы приступить к ликвидации возгорания.

- У нас созданы так называемые коридоры безопасности — как правило, они расположены по пути в туалеты. Если человек не успел эвакуироваться из здания или растерялся, он может зайти в такой коридор и вызвать помощь по телефону, который расположен внутри помещения. Во время ожидания пожарных он будет находиться в полной безопасности — коридор отделен от торгового зала огнеупорными железными дверями, стены и потолок обработаны негорючим составом, в коридоре работают системы вентиляции и дымоудаления, - сообщил главный инженер «ГиперСити».

По словам собеседника «Нового мира», особое внимание уделено пожарной безопасности открывшегося недавно кинотеатра и детской развлекательной зоны. Администратор ТРЦ лично должен проконтролировать эвакуацию посетителей из этих территорий.

Николай Волков.

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