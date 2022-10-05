В Курганском университете будут учить социальному предпринимательству

В Курганском государственном университете стартует проектная школа по социальному предпринимательству. Она реализуется в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, участие в котором принимают студенты университета.

Проектная школа — это интенсив, где студенты получат уникальные теоретические знания и практические навыки по разработке бизнес-проектов в социальной сфере. Работать с участниками школы будут кураторы из академической среды, представители НКО, бизнеса и органов власти.

Социальное предпринимательство — это бизнес, который направлен на решение социальных проблем, на достижение важных для общества целей.

Проектная школа социального предпринимательства стартует в КГУ 11 октября. А заявки организаторы ждут прямо сейчас. Их принимают по 7 октября включительно.

К участию приглашаются команды от институтов КГУ (в каждой команде по три человека).