В Курганском университете начался отбор студентов для учебы в военном центре

В Курганском государственном университете состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору студентов, поступающих в военный учебный центр при вузе.

Положительное заключение комиссии — последний этап отбора для обучения в ВУЦе. Все кандидаты прошли медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, профессиональный психологический отбор, сдали нормативы по физической подготовке и предоставили справку о текущей успеваемости, которая подтверждает отсутствие академической задолженности. По итогам отбора комиссия принимает решение о зачислении студентов на обучение в ВУЦ. Всего будет сформировано три учебных взвода, сообщает пресс-служба Курганского госуниверситета.

— Обучение в военном учебном центре дает студентам ряд преимуществ. В ВУЦе можно получить военно-учетную специальность и военный билет, не проходя срочную службу в армии, а значит, после окончания университета можно будет сразу устраиваться на работу, — сообщил причины своего решения поступать в военный учебный центр первокурсник гуманитарного института Михаил Семенов.

Военный учебный центр при КГУ будет готовить сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям, связанным с ремонтом и хранением автомобильной техники.

Занятия начнутся в сентябре. По специальности сержантов запаса обучение продлится два года, по специальности солдат запаса — 1,5 года.

После прохождения курса обучения пройдут военные сборы сроком 30 дней, на которых курсанты пройдут практические занятия, сдадут итоговый экзамен и примут военную присягу. По окончании университета студенты, успешно прошедшие обучение и военные сборы, получат воинское звание и будут зачислены в запас ВС РФ с торжественным вручением военного билета.

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