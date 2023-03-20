В Курганском университете открыли свои профориентационные площадки для школьников

В Курганском государственном университете в минувшие выходные два ведущих института открыли свои профориентационные площадки для курганских школьников. Учащихся 6-7-8-9 классов школ Кургана принимали Институт математики и интеллектуальных систем вместе с Политехническиv институтом КГУ. На встрече руководители учебных заведений смогли рассказать ребятам об инженерных направлениях подготовки, о многообразии IT-специальностей, о стипендиях для студентов, о возможностях для реализации в научной сфере и в творчестве.

После теоретической части встречи гости смогли в буквальном смысле «попробовать» профессии и определиться, какая им по душе. Помогали им в этом студенты институтов. Ребята искали средства прослушки - «жучки», ознакомились с военной техникой и прошли базовый курс работы в очках виртуальной реальности, попробовали себя в роли инженеров-электриков. Часть из училась оказывать доврачебную помощь пострадавшим от ударов электрическим током, другие собирали электрические схемы, а потом все вместе посетили инжиниринговый центр КГУ.

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