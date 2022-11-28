В Курганском университете разрабатывают новую технологию производства абразивных инструментов

В Курганском госуниверситете приступили к разработке новой технологии производства абразивных инструментов. Проект КГУ из портфеля Уральского НОЦ уже в ближайшие годы позволит российским предприятиям существенно снизить зависимость от импортного абразивного шлифовального инструмента без потери производительности и качества.

Проект называется «Цифровые технологии при проектировании, производстве и эксплуатации монолитного лезвийного режущего, абразивного и алмазного шлифовального инструмента». Все научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы выполняет Курганский государственный университет. Партнерами выступают ООО «Научно-производственная фирма «ЭКСИ» и ООО «Высокие технологии», сообщает пресс-служба КГУ.

— КГУ и фирма «ЭКСИ» уже не одно десятилетие работают в данном направлении. Мы сотрудничали со многими предприятиями авиационного и ракето-космического оборонного комплекса поскольку там, в первую очередь, нуждаются в замещении инструмента импортного производства отечественным. И нам удалось осуществить такое замещение на основных позициях использования высокопористого инструмента, предназначенного для глубинного и профильного шлифования деталей из труднообрабатываемых сталей. Огромный научно-исследовательский и производственный опыт в этой области позволил нашему коллективу при образовании Уральского НОЦ выйти с проектом и начать его успешную реализацию, — рассказал руководитель проекта, доктор технических наук, профессор КГУ, Владимир Курдюков.

По его словам, разработки ученых вуза под эгидой УМНОЦ позволят получить инструменты по своим эксплуатационным свойствам не хуже зарубежных аналогов, а также создать предпосылки к увеличению на рынке доли инструмента отечественного производства.

В рамках проекта представлено две линейки продуктов. Первая – это алмазный и абразивный инструмент. Продукция предназначена для предприятий преимущественно авиационного комплекса. Вторая линейка продуктов – монолитный осевой режущий инструмент.

По программе УМНОЦ, сейчас ведется работа над первой линейкой продуктов.

Фото пресс-службы Курганского государственного университета.