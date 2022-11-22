В Курганском университете стартовал региональный этап программы «Твой ход»

В Курганском государственном университете стартовал региональный этап программы студенческого конкурса «Твой ход». Открыла цикл мероприятий проектная сессия «Делаю! Теперь Твой ход».

О своем опыте участия в конкурсе «Твой ход» смогла рассказать студентка института экономики и права КГУ Снежана Фомина. С ее слов, это ее второе участие. Ее команда разработала и уже реализует проект о хобби и творчестве «Люблю и делаю». В декабре проект может участвовать в финале Всероссийского конкурса «Твой ход».

Студентка гуманитарного института Виктория Екимова поделилась с коллегами опытом реализации грантового проекта. Напомним, весной этого года девушка выиграла грант от Росмолодежи в размере одного миллиона рублей на реализацию патриотического студенческого фестиваля «Шаг вперед». Мероприятие состоялось в начале ноября.

Также спикеры ответили на все вопросы участников и экспертов проектной сессии.

Всероссийский студенческий форум «Твой Ход» – это главное студенческое событие года, на котором могут собраться до 5 000 участников – студентов, победителей и финалистов ключевых национальных конкурсов, лидеров студенческого самоуправления, молодых преподавателей, проректоров по молодежной политике и ректоров со всей страны. Участники форума обсудят и проработают ключевые вопросы студенческой повестки.