В Курганском университете стартовала школа по социальному предпринимательству

В Курганском государственном университете 11 октября стартовала проектная школа по социальному предпринимательству. Она реализуется в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, в котором участвуют студенты КГУ.

— В образовательный процесс Курганского госуниверситета уже внедряются образовательные модули по технологическому и социальному предпринимательству. В этом году мы начали работать над проектом «Стартап как диплом». Сейчас уже сформировано несколько команд, которые в 2023 году будут защищать свои бизнес-проекты. Мы будем смотреть, оценивать, насколько готовы студенты к самостоятельной профессиональной деятельности, — отметила ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

Студенты будут общаться с предпринимателями, представителями органов государственной власти, получать теоретические и практические навыки в области социального предпринимательства.

Работа проектной школы началась с лекции «Основы проектной деятельности» и круглого стола «Социальное предпринимательство в России: проблемы и перспективы развития».

Лекторы рассказали студентам о том, что такое социальное предпринимательство, какой бизнес в социальной сфере может стать успешным и будет востребованным, о существующих на федеральном и региональном уровнях мерах поддержки, а также поделились своим опытом социального предпринимательства.

В течение следующих дней работы проектной школы студентам предстоит сформулировать свою идею социального бизнеса, а 14 октября — защитить ее.

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