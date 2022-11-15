В курганском управлении по труду напомнили о том, что работодатели обязаны повышать зарплату в связи с ростом цен

Работодатель обязан обеспечить повышение уровня реального содержания заработной платы работников в связи с ростом цен, заявили в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области.

В заявлении областного управления говорится, что меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы, в частности путем индексации зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, относятся к основным государственным гарантиям по оплате труда работников.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Небюджетные организации индексируют зарплату работников в порядке, который установлен в коллективном договоре, соглашении, локальных нормативных актах. При этом отсутствие установленного порядка не может являться основанием для не проведения индексации.

«Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности вправе определить периодичность индексации, порядок расчета ее величины, перечень выплат, подлежащих индексации», - сообщает ГУ по труду и занятости населения Курганской области.

Положения об индексации заработной платы, установленные в организации, обязательны для работодателя и распространяются на всех работников.

В то же время индексация является не единственным способом обеспечения работодателем повышения уровня реального содержания зарплаты. Работодатель, например, вправе периодически увеличивать зарплату путем повышения должностных окладов, выплаты премий.

Региональное управление по труду, ссылаясь на статьи 352, 353 Трудового Кодекса России, сообщает, что, если же работодатель не соблюдает положения коллективного договора, соглашения, локальных нормативных актов об индексации зарплаты, его действия можно обжаловать, обратившись в Государственную инспекцию труда субъекта РФ, прокуратуру и даже в суд.

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