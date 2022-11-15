В курганской библиотеке готовятся к открытию «Новогодней почты Деда Мороза»

В книжном досуговом детском центре «Оранжевый остров» при детской библиотеке им. Н. Островского 18 ноября открывается «Новогодняя почта Деда Мороза».

Каждый ребёнок может написать и отправить письмо со своим желанием, просьбой, рисунком. Заветное послание должно попасть в руки главного волшебника страны.

Кроме того, письма можно отправить на электронную почту Деда Морозапо адресу: dedmoroz@cbs-kurgan.com. Получить ответ можно в течение трех дней. «Новогодняя почта Деда Мороза» продолжит работу до 18 декабря.

Впервые библиотека организует новогоднюю лотерею «Карусель снежинок». Каждому письму присвоят номер, необходимый для участия в лотерее. Розыгрыш призов проведут 20 декабря в группе. Однако в сообщении группы в социальной сети «Вконтакте» «Курган читает» не уточняется, будет ли эта лотерея беспроигрышной.

В контексте «Новогодней почты Деда Мороза» организаторы собираются устроить благотворительную акцию «Помощники Деда Мороза». Поэтому детский центр «Оранжевый остров», муниципальный приют для бездомных животных и группа помощи бездомным животным «Кот и Пёс» обращаются ко всем курганцам с предложением попробовать себя в роли доброго Дед Мороза.Письма с заветными желаниями от четвероногих подопечных приютов могут разместить на елке, а реализовать их разрешат любому неравнодушному участнику акции.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.