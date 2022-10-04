В курганской библиотеке открылся Книжный досуговой детский центр

С 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. Сегодня, 4 октября, на базе Центральной детской библиотеки им. Н. Островского состоялось торжественное открытие Книжного досугового детского центра «Оранжевый остров». Это вторая модельная библиотека в Кургане и пятая в Курганской области, сообщает региональное управление культуры.

Оранжевый – фирменный цвет библиотеки, с которым она ассоциируется у горожан. Название «остров» прижилось из-за фамилии писателя Николая Островского, чьим именем названа библиотека. Уже вошло в традицию, что и сотрудников, и читателей библиотеки негласно называют «островчане».

Библиотека Островского всегда была ярким книжным островом для читателей. Взрослые и дети изучают здесь мир интересных книг и увлекательных приключений. Сегодня библиотека меняет статус, расширяет инновационные горизонты и открывает уникальные возможности.

«Книжный досуговый детский центр «Оранжевый остров» – это не просто библиотека, это новая культурная точка на карте города Кургана, привлекающая внимание детей и подростков, позволяющая совместно с родителями сделать детство более счастливым и содержательным», - отметила начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Будучи одной из старейших в Кургане библиотека на 88-ом году своего существования вступает в новый этап. Детский центр «Оранжевый остров» позволит ей идти в ногу со временем. В стильной и комфортной для посетителей модернизированной библиотеке есть доступ к новейшим информационным технологиям. Каждое помещение здесь многофункционально, и мобильная мебель помогает трансформировать его в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку, игровую зону. Это и комфортная среда для маломобильных пользователей.

В процессе модернизации проведено зонирование пространства библиотеки, в результате которого значительно увеличилась полезная площадь, предназначенная для читателей. Появились инфоцентр, арт-холл, студия раннего развития детей «Бибигон», сектор семейного чтения и досуга «Академия», зал обслуживания детей среднего и старшего возраста «Бюро детских дел», зал событий и медиацентр – интерактивное игровое, развивающее пространство.

Основные посетители библиотеки – учащиеся 1-8 классов. Кроме того, в библиотеке зарегистрированы взрослые читатели, ребята дошкольного возраста, старшеклассники и студенты. Всего – 6704 пользователей.

Общая сумма финансирования модернизации библиотеки им. Н. Островского составила 10 204 100 рублей. Федеральный бюджет выделил 10 000 000 рублей, областной – 204 100 рублей.

Центральная детская библиотека им. Н. Островского находится по адресу: улица Ленина, дом 4. Время работы с 10 до 18 часов, без выходных.

Фото с официальной страницы Управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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