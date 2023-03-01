В курганской библиотеке запустили проект «[НЕ]рядом (творческие мастерские)»

Презентация проекта «[НЕ]рядом (творческие мастерские)» прошла 28 февраля в модельной библиотеке им. Л. Куликова.

Автор проекта, генеральный директор фонда поддержки театральной деятельности «Гулливер» Елена Третьякова сообщила, что творческие мастерские создадут на базе библиотеки им. Л. Куликова и Лебяжьевского центра дополнительного образования.

Для семей мобилизованных будут проходить бесплатные занятия по песочной терапии, изотерапии и фототерапии. Участники познакомятся с театротерапией, музыкальной и танцевальной терапией.

Заведующая библиотекой им. Л. Куликова Ольга Бруснянина подчеркнула, что творческими площадками для проведения мастер-классов станут «Арт-пространство», «Молодежный бункер» и «Студия звукозаписи».

На презентации художник Елена Быструшкина провела мастер-класс по песочной терапии. Хореограф Дарья Рожкова рассказала, как научиться слушать свое тело.

Проект «[НЕ]рядом (творческие мастерские)» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проект поддерживает региональное отделение «Союза женщин России».

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