В курганской деревне Дрянново появился высокоскоростной интернет

Высокоскоростной интернет появился в 15 населенных пунктах региона: Кукушкина и Белянино Лебяжьевского муниципального округа, Чердынцево Частоозерского, Дальняя Кубасова и Изъедугино Шатровского, Язовка, Юровка и Мясниково Далматовского, Зырянка Юргамышского, Мясникова Белозерского, Большое Касаргульское Катайского о, Богданы Петуховского, Прошкино Шумихинского, Дрянново Шадринского, Шляпникова Каргапольского муниципальных округов. В департаменте информационных технологий и цифрового развития уточнили, что работы по вводу объектов связи в эксплуатацию выполнены в полном объеме, а мобильный доступ в Интернет организован более чем для 1500 жителей области.

Напомним, в апреле 2021 года между Минцифры и «Ростелекомом» было подписано соглашение по развитию сотовой связи, обеспечивающих мобильный доступ в Интернет по технологии четвертого поколения (4G/LTE) в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек).

Появившийся в курганских деревнях высокоскоростной интернет открыл возможность для курганцев получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствовал развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса региона.