В Курганской епархии для военнослужащих собрали 22 мешка одежды и более тонны продуктов

В Курганской епархии собрали уже более тонны продуктов, теплой одежды, снаряжения и медикаментов для мобилизованных.

Военнослужащие получат 430 банок тушёнки, 180 килограммов круп, 95 килограммов макарон, 35 килограммов конфет и печения и другие важные продукты. На собранные средства для мобилизованных были закуплены 48 спальных мешков, 31 спальный коврик, 12 шерстяных одеял и средства личной гигиены, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

За это время также было собрано 22 мешка одежды, это – куртки, кофты, трико, носки, трусы, стельки, перчатки, футболки и шапки. Сестры милосердия при Порт-Артурском храме печатают и ламинируют иконки, изготавливают пояса с молитвой «Живый в помощи» для бесплатной раздачи мобилизованным и шьют удобные стельки.

Постоянно идёт закупка и сбор необходимых медицинских препаратов и марли.

Первая партия собранных «всем миром» вещей, продуктов и медикаментов была отправлена 5 октября.

Сбор для армии продолжается, неравнодушные люди приносят вещи, продукты.

Прием вещей производится в Центре гуманитарной помощи храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»). Вход на склад в здание напротив храма, слева в железные ворота, на второй этаж.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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