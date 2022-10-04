В Курганской филармонии продолжается фестиваль имени Д.Д. Шостаковича

В минувшее воскресенье в Большом зале Курганской областной филармонии выступил Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. В Курган приехали 84 участника оркестра, 30 из которых – скрипачи. Солист концерта – лауреат российских и международных конкурсов Гайк Казазян. Скрипач отметил особенность Иркутского оркестра: «Сколько бы я ни играл с этим оркестром, артисты готовы на 100%. Это поражает и радует. Мы мало репетируем, потому что сходимся сразу в игре. Репетировали в Иркутске, затем играли в Новосибирске, Челябинске и вот у вас. На сцене получается по-другому. Я бы хотел отметить опыт и профессионализм маэстро, и чуткость музыкантов – всегда реагируют на руку моментально, на звуки солиста, скрипки».

Концерт открылся «Простой симфонией» Бенджамина Бриттена, написанной в 1934 году для струнного оркестра. В кратком предисловии к партитуре композитор сообщает: «Простая симфония» создана на материале произведений, написанных композитором в возрасте 9–12 лет... В основном взяты отрывки без изменений, хотя развитие тем во многих местах новое». В сносках к каждой части автор указывает, откуда была заимствована музыкальная тема. Так, например, главная партия первой части «Неистовое буре» берёт своё начало из Сюиты №1 для фортепиано 1926 года. Вторая часть симфонии «Игривое пиццикато» зародилась из Скерцо для фортепиано 1924 года. Медленная третья часть «Сентиментальная сарабанда» и заключительная часть «Весёлый финал» также являются отражениями первых работ композитора. Всего из своего детского творчества Бенджамин Бриттен в «Простую симфонию» добавил 8 пьес. Губернаторский оркестр под руководством Илмара Лапиньша блестяще исполнил произведение, заставив зрителей следить за каждым движением, витком мелодии.

«Я просто счастлива, что у нас есть эта уникальная возможность услышать Бриттена в роскошном исполнении. Не так часто его у нас исполняют. А он, оказывается, вполне себе наш композитор. Вот это ощущение, что душа на родину вернулась», - заметила искусствовед Любовь Кочарина.

На лицах присутствующих застыло восхищение, когда объявили второе сочинение – Концерт для скрипки с оркестром, состоящий из трёх частей. Сочинение с глубоким смыслом. Форма произведения отличается от концертов классических и романтических эпох. Такой дизайн концерта впервые встречается в Первом скрипичном концерте Сергея Прокофьева, повторяется в концертах Уильяма Уолтона и позже появляется в Первом скрипичном концерте Шостаковича, структура которого явно напоминает концерт Бриттена. Композиторы, будучи друзьями, нередко перекликались в своих произведениях. Для финала Бриттен использует Пассакалию – набор вариаций на басовом инструменте в традициях барочных чакон Перселла и Баха. Отдельные вариации разворачиваются характерно для песни, танца, каприччио и марша.

Солировал Гайк Казазян. Он поразил игрой на скрипке – порой солист использовал не только смычок, но и сами пальцы. Концертом завершилась первая часть второго дня фестиваля, публика овациями не отпускала артистов со сцены. На бис Гайк Казазян исполнил каприз №23 Никколо Паганини. Работница филармонии и гостья концерта Наталья Кораблёва поделилась: «Это просто шикарно. Я знала произведения, но именно в исполнении Иркутского симфонического оркестра, Гайка Казазяна – невероятные впечатления, новые эмоции. Открыла Бриттена по-особенному сегодня. Очень яркое, необычное, эмоциональное исполнение»

«Я больше изучал Бриттена, чем дирижировал. Моя душа полетела к Бриттену давно, - отметил Илмар Лапиньш, - Я считаю, музыкант, если что-то играет, он должен быть влюблён в эту музыку. Не надо заставлять себя. Я не держу оркестр, мы вместе. Когда играет ритенута, я убираю лапки, потому что они сами всё делают потрясающе. Потому что в оркестре сидят Музыканты, которые слушают друг друга».

Во второй части концерта прозвучала симфония №6 си минор «Патетическая» Петра Ильича Чайковского. Это сочинение композитор написал в 1893 году, премьера состоялась за 9 дней до смерти автора. Само название «Патетическая» говорит слушателю, что в симфонии противопоставляются глубокие темы жизни и смерти. Сам Пётр Чайковский рассказывал, что симфония описывает его жизнь: «Первая часть – детство и смутные стремления к музыке. Вторая – молодость и светская весёлая жизнь. Третья – жизненная борьба и достижение славы. Ну, а последняя, - это De profundis, то есть – молитва об умершем, чем всё кончаем». Первая часть Adagio – Allegro non troppo начинается с медленного, мрачного вступления. Кульминация драматичная. Вторая часть Allegro con grazia вступает на контрасте – трагичность сменяется необычным, пятидольным вальсом. Мелодия грациозна, изящна. В среднем разделе части можно услышать скорбные интонации, ассоциирующиеся с началом симфонии, но всё вновь возвращается к безмятежному внешне вальсу. Третья часть представляет собой скерцо-марш. Музыка наполнена волевой энергией, силой. Финал симфонии – Adagio lamentoso. Вопреки всем традициям, Пётр Ильич Чайковский завершает симфонию медленной, траурной музыкой. Главная тема сопоставляется с побочной партией первой части. Постепенно звучание замирает, растворяется, как и жизнь в небытие.

Всего в оркестре 102 участника, сегодня приехали не все. Но даже неполным составом музыканты звучат великолепно. Зрители с восторгом следили за синхронностью смычков, за тем, как чувствуют друг друга артисты. Гайк Казазян и Илмар Лапиньш согласились с тем, что звучание зависит далеко не от количества.

Анастасия Пережегина. Фото автора

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.