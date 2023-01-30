В курганской филармонии произошел «пожар»

Сегодня, 18 января, около 3 часов дня центр Кургана разрезали звуки сирены. Пожарные машины мчались к областной филармонии. На пульт дежурных диспетчеров поступил сигнал, что в здании произошел пожар.

К приезду спасателей посетители и персонал филармонии был эвакуирован. Тем не менее, огнеборцы обследовали все 3 этажа здания – вдруг кто-то отравился угарным газом, потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть помещение?

Такие действительно нашлись. Им надели противогазы и вынесли на свежий воздух для оказания медицинской помощи.

Затем спасатели развернули пожарные рукава и приступили к тушению. Огонь был обнаружен в зрительном зале, на кровле филармонии и в некоторых внутренних помещениях. Работали оперативно и слаженно. В короткое время пожар был локализован и ликвидирован.

К счастью, это оказались пожарно-тактические учения.

- По их замыслу, возгорание произошло на сцене от неисправных электроприборов. Площадь, охваченная огнем, составила 130 кв. метров. В ходе тушения пожара были эвакуированы и спасены 5 человек. Для ликвидации возгорания привлекались силы и средства по повышенному рангу пожара. Были задействованы 70 человек личного состава и 14 единиц техники. Общая оценка учений – удовлетворительная, - рассказал съемочной группе «Нового мира», которая оказалась на месте событий, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Черногородцев.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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