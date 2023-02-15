В Курганской филармонии выступят артисты Звериноголовского и Притобольного округов

В субботу , 18 февраля в Курганской филармонии пройдет концертная программа Звериноголовского и Притобольного муниципальных округов. Мероприятие пройдет в формате областного фестиваля народного творчества муниципалитетов «В семье большой, в семье единой»

В 16 часов на втором этаже филармонии делегация Притобольного округа представит экспозицию работ своих художников «Всему начало здесь, в краю моем родном».

На первом этаже развернется большая выставка-ярмарка сельских мастеров, где посетители смогут увидеть работы народной студии художественной вышивки «Ариадна», посетить мастер-класс по художественной вышивке . Все это будет сопровождаться творческими выступлениями детской музыкальной школы из Глядянского.

С 17 часов откроется концертная программа творческих коллективов и солистов «Моё любимое Зауралье».

Делегация Звериноголовского округа собирается представить работы своих рукодельниц по лоскутному шитью, по изготовлению кукол-оберегов, поделок из бересты и бижутерию.

Посетители смогут попробовать ароматный чай в прикуску с колбасой, а после чаепития сделать памятное фото в тематической фотозоне. После окончания выступления команды Притобольного округа на сцену выйдут звериноголовские самодеятельные артисты с программой «Сторона ли ты, моя сторонушка?».

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