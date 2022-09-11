В курганской гимназии №27 организовали дегустацию блюд из школьного меню

Такие дегустации устраиваются регулярно в начале нового учебного года. В этом году комбинат начал выпускать для младших школьников питание, обогащённое витаминами и йодом – молоко, витаминизированные батончики, кисель и напиток.

«Для детей среднего и старшего школьного звена у нас подготовлено дополнительное меню, - рассказывает исполняющий обязанности директора Комбината питания города Кургана Александр Мишкарёв. - Весной этого года в этом эксперименте участвовало пять школ. Сейчас уже десять школ, в которых представлено это меню. Дети могут купить блюда, которые отличаются от обычного школьного меню. Там блюда поинтереснее, такие как тефтели, азу, плов. Всё это можно попробовать сейчас на дегустации».

Что касается общего меню, то здесь более двадцати наименований блюд. Это всевозможные котлеты, запеченная рыба, куриное филе, мясо, запеченное с курагой, вареники с картофелем, омлет и многое другое. В каждой школе единое меню. Блюда обновляются ежедневно в течение двух недель. Затем цикл повторяется.

«Если действительно наши дети едят продукцию, которая здесь представлена, то мы очень довольны. Всё очень вкусно, - оценила качество питания школьников мама ученика 5Б класса Светлана Зиганьшина. - Особенно понравилась котлеты из курицы, рыба, гречка, хлебо-булочные изделия, пирожное. Шикарная кулинария. Очень вкусно».

«Очень приятно, что наших детей так кормят в столовой, - поддержала мнение подруги мама учениц 8Б и 7Б классов Валентина Калинина. - Дети довольны. Говорят, что в этом году намного вкуснее кормят, нежели раньше. Я как мама троих детей теперь спокойна за их питание».

Большую часть времени ученики проводят в школе, поэтому организация правильного питания принципиально важна.

«Мы беседуем на классных часах, говорим о вкусной и полезной пище, проводим викторины, участвуем в конкурсах, - говорит директор гимназии №27 города Кургана Наталья Карпова. - Как и в любой школе, у нас есть родительский контроль. Родители приходят по графику, который мы им установили раз в неделю, пробуют блюда, составляют акт, информируют других родителей о том, вкусная ли была пища сегодня. Есть ли претензии по качеству – температурный режим, объём и по вкусовым качествам, как оно приготовлено».

Сотрудники Роспотребнадзора со своей стороны выделяют ряд правил по организации питания школьников. В столовой должно быть достаточное количество посадочных мест, возможность помыть руки, продолжительность перемены на обед не менее двадцати минут. Блюда должны быть вкусными с учётом пожеланий детей, а пища горячей.

«В меню должны быть включены продукты, обогащённые витаминами, минералами, клетчаткой, - подчёркивает ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Курганской области Татьяна Козорезова. - Надо исключить из меню продукты с легкоусвояемыми углеводами, такие как конфеты, вафли другие кондитерские изделия. Не допускать в питании детей продуктов с большим количеством соли – колбасные изделия, мясные, овощные, рыбные консервы».

Надзорное ведомство ежегодно проводит проверки организации питания в школах. Как показывает практика в последние два года ситуация улучшилась, нарушений стало меньше.

Константин Сапунов. Фото Дмитрий Звонко.