В курганской гимназии №27 увековечили имя ефрейтора Артура Епифанцева

Депутаты Курганской городской Думы 26 октября на очередном заседании увековечили память военнослужащего 23-го отдельного отряда специального назначения Уральского федерального округа национальной гвардии Российской Федерации, ефрейтора Артура Епифанцева.

Решение было принято на основании ходатайства коллектива гимназии № 27 и решения Комиссии по историческому наследию города Кургана. Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания № 176 по улице Коли Мяготина. Артур Артакович погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Также в курганской гимназии № 27 торжественно открыли краеведческий музей под названием «Любимое Зауралье». Директор гимназии № 27 Наталья Карпова убеждена, что музей поможет ребятам лучше узнать историю нашей малой Родины и наших выдающихся земляков.

На открытие музея были приглашены родители кавалера ордена Мужества Артура Епифанцева, который учился в гимназии № 27. Одна из экспозиций нового школьного музея посвящена Герою специальной военной операции.

Фото Жени Кацмана с официального сайта гимназии №27.

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