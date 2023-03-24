В курганской колонии №2 удалось трудоустроить 93% осужденных

В колонии №2, расположенной в поселке Просвет Кетовского округа удалось трудоустроить 93 № осужденных. Об этом сообщил председателю Курганской облдумы Дмитрию Фролову начальник регионального управления ФСИН Михаил Мачушкин во время рабочего визита спикера в исправительное учреждение.

Фролов посетил литейный цех, участки металло- и деревообработки, кузнечный участок, познакомился с возможностями швейного цеха и ассортиментом продукции. В учреждении выпускаются метизы, металлические фасонные детали, кованые изделия, пиломатериал и деревянные изделия, форменная одежда.

Михаил Мачушкин сообщил спикеру, что в числе заказчиков – промышленные предприятия, медицинские и социальные организации Курганской области. Контрагенты отмечают высокое качество и долгий срок эксплуатации произведенных товаров. Сотрудничество с бизнес-сообществом постоянно расширяется при поддержке региональных властей, а продукция исправительных учреждений соответствует государственным стандартам (ГОСТ).

В 2022 году удалось трудоустроить 93% осужденных, имеющих судебные иски. Так решается проблема материальной компенсации пострадавшим от преступников. В ближайших планах – довести этот показатель до 100%.

Михаил Мачушкин сообщил спикеру облдумы Фролову, что квалифицированные кадры для тюремного производства готовят в профессиональном училище, которое действует на территории всех колоний. Сейчас осужденных обучают 17 рабочим специальностям. Полученные знания и навыки им могут пригодиться после отсидки.

Фото пресс-службы управления ФСИН по Курганской области.

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